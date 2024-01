In fuga dopo furto al bar: arrestato, è già libero

Sorpresi mentre tentavano di rubare in un bar di via Fratelli Cervi, a Cadelbosco Sopra, forzando una finestra. Transitavano i carabinieri del Radiomobile di Guastalla, ieri notte in zona proprio per rintracciare gli autori di un altro furto verificatosi in paese, a Villa Argine. Il passaggio della pattuglia del 112 ha interrotto l’azione furtiva, coi tre uomini in fuga. Ma poco dopo uno di loro, un 29enne di origine marocchina residente in Brianza e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato intercettato in via Monsignor Saccani, a Cadelbosco, mentre ancora indossava un passamontagna. Ha cercato di far credere di essere estraneo al reato, ma è stato incastrato dalla videosorveglianza, dimostrando come a tentare di entrare nel bar fosse un uomo con i suoi stessi abiti e la sua stessa corporatura. È stato arrestato per concorso in tentato furto. Ieri in tribunale a Reggio l’uomo – che ha dichiarato di chiamarsi Moustaane El Aidi – difeso dall’avvocato Giuseppe Caldarola, si è visto convalidare l’arresto dal giudice Giovanni Ghini, il quale ha però disposto la scarcerazione in attesa del processo, fissato per il primo febbraio. Il pm Isabella Chiesi aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il giudice ha applicato all’imputato il divieto di dimora nel Reggiano. Il gruppo di ladri sarebbe coinvolto pure nell’altro furto avvenuto verso l’una in via Gramsci, a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, ai danni del bar Black Coffee, dove una vetrata è stata infranta con un tombino in metallo. "Hanno portato via circa 500 euro del fondo cassa e alcuni pacchetti di sigarette", confidano dal bar. Per quel furto il trentenne non ha acconsentito al giudizio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Con dichiarazioni spontanee, ha però ammesso la responsabilità per il tentato furto al locale di via Fratelli Cervi. E non è finita qui: sempre ieri notte un tentativo di furto è avvenuto ai danni della parafarmacia di via Olimpia a Bagnolo, con danni alla vetrata ma con gli autori che non sarebbero riusciti a rubare nulla.

Antonio Lecci