In fuga su un’auto rubata da Rubiera a Scandiano

Rubiera (Reggio Emilia), 18 maggio 2023 – Erano nel parcheggio del supermercato Conad, a Rubiera, quando alla vista di una pattuglia dei carabinieri, per evitare il controllo, hanno deciso di imboccare la via Emilia per fuggire, visto che l’auto su cui si trovavano era rubata.

Ne è scaturito un concitato inseguimento in velocità per diversi chilometri conclusosi nella rotatoria di via 11 settembre 2001 a Scandiano, che i sospetti hanno imboccato contromano, fermandosi dopo aver speronato un’altra auto dei carabinieri, giunta in ausilio dei colleghi. I sospetti hanno aggredito con calci e pugni i carabinieri, per tentare di scappare, dopo essere scesi, fisicamente illesi, dalla vettura rubata. Ma sono stati fermati, anche grazie all’apposito spray in dotazione alle forze dell’ordine. Con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione, i carabinieri di Rubiera e Scandiano hanno arrestato un 45enne e un 40enne di origini marocchine residenti e Reggio. E’ successo nella tarda mattinata di ieri nel parcheggio di via Chinnici a Rubiera. Sull’autovettura rubata i militari hanno rinvenuto due targhe false e strumenti per lo scasso. Nell’operazione due carabinieri hanno riportato lievi traumi, guaribili in pochi giorni.