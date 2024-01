In giro con le bombe carta. Denunciati due diciottenni

Linea rovente della centrale 112 dei carabinieri.

Poco dopo la mezzanotte i carabinieri della stazione di Collagna hanno bloccato e denunciato, nella piazza antistante il lago cerretano, due giovani residenti a Carrara, entrambi diciottenni, trovati in possesso di dispositivi esplosivi non consentiti. Uno dei giovani aveva una ‘bomba cipolla’ ad alto potenziale esplosivo, mentre l’altro era in possesso di un petardo artigianale ‘Osimhen’.

Ovviamente il sospetto dei militari era che i due giovani fossero intenzionati a far esplodere i pericolosi ordigni durante i festeggiamenti del Capodanno.

Entrambi i petardi proibiti sono stati prontamente sequestrati e i due giovani denunciati per la detenzione di materiale esplosivo.

I carabinieri hanno risolto tempestivamente anche alcuni accenni di lite.

A Cerreto anche il tempo ci ha messo lo zampino.

Delusi i turisti del fine d’anno e mortificati gli operatori che, dopo le feste natalizie ‘ingessate’ da un clima quasi primaverile, sono stati traditi anche nel passaggio dal vecchio al nuovo anno.

"La notte di San Silvestro è stata la peggiore in assoluto, - afferma il direttore della stazione invernale Marco Giannarelli – un tempo da lupi con pioggia, vento e nebbia, non si poteva stare fuori. Dal momento che non c’era neve per la tradizionale fiaccolata, ci eravamo organizzati per salutare il nuovo anno con fuochi pirotecnici: niente da fare, non si poteva neppure uscire all’aperto, impossibile lanciare i razzi per maltempo. Vedremo cosa succederà all’Epifania, ad oggi oltre il 50% della stagione se n’ è andato".

A Baiso invece i fuochi di Capodanno avrebbero causato l’incendio di alcune rotoballe.

I carabinieri della stazione di Baiso poco prima delle 3 dell’altra notte sono intervenuti, su input della centrale operativa provinciale di Reggio Emilia, allertata dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco, in via Castello, nella frazione di San Cassiano.

L’incendio, che ha distrutto 4/5 rotoballe riposte sotto una tettoia, è stato domato dai vigili del fuoco.

Le fiamme potrebbero aver avuto origine, secondo i primi accertamenti ancora in corso di sviluppo, dall’accensione di fuochi d’artificio in occasione dei festeggiamenti d’inizio anno.

I danni sono limitati alle 4/5 rotoballe andate a fuoco. Sulla vicenda fervono gli accertamenti dei carabinieri di Baiso, che dovranno stabilire eventuali responsabilità.

Settimo Baisi