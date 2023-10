In giro per l’Italia gli striscioni in ricordo di Samuel Dilas

Non solo le squadre sportive di Novellara, ma anche in giro per l’Italia ci sono stati messaggi di cordoglio per ricordare Samuel Dilas, il pivot di 24 anni, novellarese, stroncato dagli effetti di un malore, nei giorni scorsi nel Bresciano, dove giocava a basket, in serie B, nella Virtus Lumezzane.

Diverse squadre, e relativi tifosi, hanno reso omaggio a Samuel, esponendo degli striscioni in ricordo del giovane campione novellarese sui campi.

Lo hanno fatto gli amici bresciani, ma anche le tifoserie di società di pallacanestro di Cantù, di Mestre e di altri palazzetti dello sport.

Un modo per ricordare un giovane dal cuore buono, sempre pronto per gli altri, grande appassionato di basket, che per lui era diventata una professione.