"In guerra l’amore materno può contemplare anche l’abbandono"

Consulente nel campo dell’asilo politico e delle migrazioni, Novita Amadei (foto) presenta (ore 18, Librerie Coop All’Arco), il suo romanzo ‘Da solo’ (Neri Pozza), in dialogo con Pasquale Pugliese.

Nóvita, perché ha voluto raccontare questa storia?

"Agli inizi degli anni 2000, la prima popolazione di cui mi sono occupata sono state le donne dell’Est Europa, badanti in Italia. Le ho conosciute professionalmente e personalmente, affrontando con loro, fra le altre problematiche migratorie, quella della maternità a distanza. Sono rimasta legata a molte di loro e, quando mi è stato suggerito di raccontare in una storia la guerra russo-ucraina, ho pensato ad Hasan e a sua mamma Yulia, di cui avevo letto sui giornali. Anche questa vicenda racconta di un abbandono materno, ma specularmente, perché a partire non è la mamma, ma il figlio. Quello che mi aveva toccato di più, però, non era stato tanto il coraggio del piccolo eroe, quanto quello della mamma che, per salvare lui aveva accettato il rischio della separazione, restando a casa con la nonna ammalata. La guerra porta a fare scelte disumane, come quella dell’abbandono. Ma, come dice un personaggio secondario, una madre sa tenere insieme l’amore e il mondo anche quando lo sforzo è spaventoso. Ci saranno delle perdite, per forza, niente è dato per niente, e sembrerà senza speranza. La contraddizione, del resto, è naturale come l’assenza nell’amore".

Scrivere un libro ambientato in un conflitto così attuale richiede conoscenza del contesto e degli eventi.

"Il mio ultimo viaggio in Ucraina risale alla primavera. Mi sono avvicinata ai territori da dove vengono i miei personaggi, mettendomi sulle loro tracce e scoprendo che tutta la famiglia, nel frattempo, si era messa in salvo a Bratislava. È lì che li ho incontrati e che ho raccolto la loro storia. Il loro racconto è riportato integralmente in postfazione al libro, per quel gioco di verità fattuale e verità narrativa che attraversa e giustifica il romanzo".