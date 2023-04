"In italia ancora troppe vittime sul lavoro"

"Solo nel 2022 in Italia sono morte 1.090 persone per incidenti sul lavoro". Sono i dati sviscerati giovedì sera all’Hotel Astoria durante il convegno "Perché in Italia si muore sul lavoro". Al tavolo il sindaco di Reggio Luca Vecchi, l’ex Ministro Cesare Damiano, il senatore di Azione-Italia Viva Marco Lombardo, il direttore regionale di Its Serse Soverini, l’assessore regionale Vincenzo Colla, moderati dal caposervizio di Carlino Reggio Saverio Migliari, su iniziativa dell’imprenditore Claudio Guidetti con la sua associazione "Crea Liberamente".