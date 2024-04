In Italia nonostante l'espulsione, arrestato a Novellara

Novellara (Reggio Emilia), 22 aprile 2024 - I carabinieri di Campagnola hanno arrestato uno straniero clandestino di 47 anni, originario del Marocco, risultato gravato da un decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera. Provvedimento dell’ottobre dello scorso anno. Ma l’uomo era ancora in Italia. Ed è stato dichiarato in arresto con l’accusa di reingresso abusivo nel territorio dello Stato italiano. A tradirlo è stato un colpo di sonno che lo ha sorpreso mentre si trovava in via Bruciata, su un arginello nelle campagne tra Novellara e Bagnolo. Alcuni passanti hanno pensato che l’uomo fosse stato colto da grave malore e hanno dato l’allarme. Sono arrivati anche i carabinieri della caserma di Campagnola, scoprendo che non c’era emergenza sanitaria, in quanto lo straniero stava solo dormendo. Si è scoperto essere clandestino, senza documenti, con a carico numerosi precedenti penali, decreto di espulsione dall’Italia con divieto di ritorno per almeno cinque anni. Ma era ancora in territorio italiano. E per il suo reingresso abusivo nel nostro Paese, è stato dichiarato in arresto e portato in cella.