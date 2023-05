In libreria arriva ResMan L’eroe uscito dalla penna di Mammi

Non c’è più posto a Reggio per la criminalità gastronomica. Questo per merito di ResMan, il supereroe frutto della fantasia del cantante reggiano Marco J Mammi che dà il titolo ad uno dei suoi pezzi più apprezzati e che nelle prossime settimane diventerà anche libro, edito da Corsiero Editore: il 40enne originario di Salvaterra ha deciso di prendere carta e penna, infatti, raccontando la storia di Riccardo, 11 anni, che abita a San Ruffino e, sebbene sia affezionato al posto in cui vive, non sa che la sua casa nasconde un antico segreto.

Cosa accadrebbe se questo mistero tornasse alla luce? Il musicista ci racconta la genesi dell’opera mentre aspetta di iniziare il suo nuovo tour, "Andom Andom", che scatterà domenica 18 maggio al Teatro Asioli di Correggio.

Da dove nasce l’idea del libro? "Spesso vengo invitato nelle scuole elementari e ho notato con piacere che i bambini mi fanno sempre parecchie domande su questo supereroe. A quel punto ho pensato che per il pubblico sarebbe stato curioso scoprire l’identità di ResMan, capire come fa ad ottenere la propria forza e mi sono messo all’opera"

Quanto tempo ci ha messo a scrivere la storia di ResMan? "Da settembre a gennaio, principalmente alla notte, per non sacrificare spazio al lavoro e ai miei affetti. E’ una storia che ha radici nel nostro territorio, nei luoghi dove sono cresciuto, con un alone di segreto e di antichi misteri: non è un libro comico, per intenderci, ma ci sono momenti scanzonati e altri seri".

Un libro solo per bambini?

"Io lo definirei adatto a tutti. Penso che un bimbo possa godersi la parte divertente del romanzo, mentre un adulto farà sicuramente caso ad aspetti più profondi. Sì, lo potremmo proprio considerare alla portata di tutte le età".

Questa pubblicazione è un apripista per il tour "Andom Andom", riparte proprio da Correggio dove iniziò oltre un anno fa il fortunato "Vacca Ragas". Quali novità sono previste per gli spettatori?

"Lo scorso anno iniziammo a dicembre, facendo registrare sold out praticamente ovunque: è stato bellissimo tornare a vedere piazze e teatri pieni. Stavolta ripartiamo con un tour principalmente estivo, con 8 date al comento confermate: saremo in 8 sul palco, anziché 5, con nuovi arrangiamenti e contributi video, senza contare che presenteremo 2 nuove canzoni".

Il sold out di cui parlava significa che Marco J Mammi piace proprio a tutti. Come si spiega questo successo?

"Francamente fatico a spiegarmelo. Faccio quello che ho sempre fatto, mantenendo la mia identità, e coinvolgo anche i bambini, cercando di raccontare le mie radici, i luoghi della mia infanzia, che è una storia contadina: probabilmente il mio personaggio piace per quello".

Damiano Reverberi