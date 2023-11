In manette i trafficanti di droga. Cocaina e 28mila euro cash in casa

Viaggiavano in auto con la droga, mentre in casa sono stati trovati con 28mila euro in contanti. Gli uomini della questura hanno arrestato così due presunti trafficanti di sostanze stupefacenti tenuti d’occhio da tempo. Si tratta di due tunisini di 22 e 24 anni, regolari sul territorio e incensurati.

Le manette sono scattate nella serata di giovedì scorso al termine di un pedinamento messo a segno dagli agenti della squadra mobile, durante un pedinamento di un’auto con a bordo due persone, in via Vico a Cella, hanno notato uno scambio sospetto di dosi e banconote con un uomo che si è avvicinato ad una vettura. A questo punto i poliziotti si sono divisi i compiti: chi ha seguito i presunti spacciatori e chi il cliente. Quest’ultimo è stato quindi fermato e identificato in un 50enne reggiano (segnalato poi alla Prefettura come assuntore) che alla vista dei distintivi eseguiti dagli investigatori in borghese, ha consegnato spontaneamente quattro involucri di coacina del peso di 5,60 grammi lordi. Avuta conferma della cessione, la polizia si è preoccupata di fermare la vettura di chi la droga l’avesse venduta.

L’auto dei due è stata bloccata a Cavriago, all’interno di un parcheggio di un supermercato. E qui è scattata la perquisizione che ha dato esito positivo; nell’abitacolo sono stati rinvenuti 26 involucri di cocaina per 22,70 grammi complessivi, oltre a un pezzo di hashish da 20,92 grammi. E ancora nel bagagliaio 2,47 grammi lordi di cocaina e due pezzi di hashish per 89,90 grammi. Infine, la perquisizione si è spostata nell’abitazione dei due in via Giordano Bruno, a Gaida, dove sono stati trovati altri 269,44 grammi di cocaina, ma soprattutto la bellezza di 28.120 euro oltre al materiale per il confezionamento delle dosi: bilancino di precisione, sacchetti e forbici. Tutto è stato sequestrato (foto) e i due magrebini sono stati arrestati.