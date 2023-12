In manette per 90 grammi di coca. Il giudice gli dà l’obbligo di dimora

Davanti ]al giudice Sarah Iusto ha ammesso la responsabilità il 20enne di origine albanese che, fermato lunedì pomeriggio dai carabinieri in centro a Castelnovo, in via Roma, aveva tentato di ingoiare un involucro contenente cocaina e a casa aveva altri 90 grammi di polvere bianca. Dalla perquisizione domiciliare emersi anche un bilancino, materiali per confezionare la droga e 1.500 euro. Nella sua auto i carabinieri hanno poi trovato, sotto il sedile lato guida, tre involucri in cellophane nero contenenti ognuno 30 piccoli involucri di droga, per un totale di 90 grammi di cocaina. Durante l’udienza di convalida il 20enne ha detto che la droga era di sua proprietà. Il procuratore capo Calogero Gaetano Paci ha chiesto la custodia in carcere. L’avvocato difensore di fiducia Mattia Fontanesi una misura non custodiale. Il giudice ha riqualificato il reato nell’ipotesi più lieve e ha disposto obbligo di firma e di dimora.