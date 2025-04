In manette per furto. Ma il giudice lo assolve: "Manca la querela"

Per tre volte, dal gennaio dall’autunno 2024, la pasticceria ‘Incerti’ di via Tamburini, in zona San Maurizio, era finita nel mirino dei ladri: nella notte del 4 ottobre scorso la polizia arrestò uno dei due entrati nel locale, trovando la porta forzata, il vetro danneggiato e strumenti da scasso; erano stati portati via 130 euro. Qualche minuto dopo, in via IV Novembre, gli agenti avevano preso uno dei ricercati. Lui, il 24enne Zohir Najmaoui, marocchino irregolare e con precedenti, difeso dall’avvocato Claudio Bassi, ha scelto il rito abbreviato. Ieri è stato assolto dal giudice Giovanni Ghini per mancanza di querela; pm aveva chiesto 4 mesi e 100 euro di multa. In tribunale c’era il titolare della pasticceria che ha detto che voleva andare avanti con l’azione penale. Durante la perquisizione fu trovato con 0,5 grammi di crack e diverse monete; aveva pure una ciambella, due confezioni di frutta secca caramellata e una decina di biscotti. Fu arrestato per furto aggravato in concorso e sanzionato per detenzione di droga a uso personale. Il senzatetto che si appoggiava a un dormitorio, durante l’udienza di convalida disse di non ricordare l’accaduto perché usava droga. Il pm chiese di non applicare misure cautelari perché incensurato; era stato rimesso in libertà.

al.cod.