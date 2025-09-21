In manette per rapina. Ruba prodotti alimentari e spintona la vigilanza

Colto sul fatto dalla vigilanza mentre ruba in un supermercato, un 33enne di origine marocchina e con precedenti ha spintonato l’addetto alla sicurezza tentando di scappare. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che lo ha rintracciato e arrestato per rapina impropria.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 18 settembre, intorno alle ore 18,30. Gli operatori della squadra volanti della polizia di Stato sono stati chiamati per un intervento in un supermercato di viale Timavo. Qui gli agenti hanno preso contatti con un addetto alla vigilanza, il quale riferiva di aver notato un uomo con addosso della merce non pagata e che lo stesso, una volta vistosi scoperto, lo avrebbe spinto con violenza per poi scappare.

A quel punto, acquisite tutte le informazioni sul soggetto, le volanti si sono messe sulle sue tracce riuscendo a intercettare qualche decina di minuti dopo un uomo perfettamente corrispondente alle descrizioni nella zona di Piazza Duca D’Aosta.

Il 33enne marocchino, con precedenti per reati prevalentemente contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, è stato trovato ancora in possesso dei generi alimentari precedentemente asportati. Portato in questura, è finito in manette per l’ipotesi di reato di rapina impropria. Venerdì mattina si è tenuta l’udienza di convalida, all’esito della quale è stata applicata nei confronti dell’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.