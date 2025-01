In memoria di Alessia Quintavalla raccolti oltre 30mila euro. Donati al Core caschi refrigeranti e moderno macchinario

Nello scorso luglio morì a causa di una rara malattia Alessia Quintavalla, 37 anni appena, moglie e mamma, laurea in economia e una grande passione per la pallavolo. La sorella Lara, fin da subito, lanciò l’idea di una raccolta fondi per sostenere i pazienti che affrontano le cure. Un’idea che si è concretizzata. La raccolta fondi, che aveva l’obiettivo di acquistare alcuni “caschi” refrigeranti (che riducono la perdita dei capelli nelle pazienti sottoposte alla chemio), è andata ben al di là della cifra necessaria, circa 3mila euro. Tantissime le persone che hanno voluto onorare il ricordo di Alessia con una donazione. Così alla fine sono stati raccolti 30.715 euro e oltre ai caschi è stato deciso di contribuire all’acquisto di un macchinario che andrà a incrementare la dotazione del reparto di Oncologia al Core, diretto dal dottor Carmine Pinto, che aveva seguito il percorso di Alessia. L’acquisto è avvenuto in collaborazione con l’associazione “Il giorno dopo” grazie anche ai generosi contributi in memoria di Enea Cavazzoni, Luisa Gibellini, insieme all’aiuto di AC Reggiana 1919, di Cinzia Gimelli, di Mariagrazia Picchi. I medici hanno espresso viva gratitudine, così come la famiglia della giovane: "Grazie di cuore a tutti coloro che hanno fatto del bene in onore di Alessia".