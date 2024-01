In mille alla ’Kobe Night’: "Qui c’è un forte legame"

Lacrime e brividi nel segno del Bene, a testimonianza che il suo ricordo, a Reggio è vivo e orgoglioso. La ’Kobe Night’, organizzata dalla Pallacanestro Reggiana per commemorare il quarto anniversario della tragica scomparsa di Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket della storia, e della figlia Gianna è stata un successo sotto tutti i punti di vista. Per la celebrazione della figura del campione Usa, per le presenze sulle gradinate del PalaBigi, teatro dell’evento andato in scena venerdì sera, e per le donazioni per il progetto ’Ambulanza Biancorossa’, che la società vuole donare alla Croce Verde a beneficio della città: ben 16mila euro raccolti: grazie alla generosità degli oltre 1000 spettatori convenuti in via Guasco. I quali hanno viaggiato nella vita di Bryant, con particolare attenzione al contesto di Reggio, dove arrivò a seguito del padre Joe, e a quello della sua Los Angeles, grazie alle testimonianze degli ospiti sul palco; a partire dagli ex compagni di Bryant nel vivaio biancorosso, e dal contributo a distanza di Gianluca Basile, alfiere della Reggio di fine anni ’90 che ha ricordato quando il 18enne Bryant, in visita a Reggio nel 1997 ma già nell’orbita dei Lakers in Nba, svolse un allenamento al PalaBigi.

In ideale raccordo tra ieri e oggi molto sentito è stato l’intervento di Langston Galloway, giocatore della attuale Unahotels, con oltre 550 partite Nba all’attivo, comprese alcune un paio di sfide proprio contro Kobe.

"Ci tengo a dire – ha detto tra l’altro – che nell’unica azione in cui l’ho marcato, non ha fatto canestro", aggiungendo poi rivolto all’allenatore della Pallacanestro Reggiana, Priftis, presente in platea: "Coach, ho fermato Kobe". Parlando più in generale della figura di Bryant, Galloway ha tenuto a dire che "l’aver appreso del legame della vostra città con Kobe è stato sicuramente uno dei fattori che mi ha fatto pensare che Reggio fosse il posto giusto per me. Nel momento poi che l’ho provato sulla mia pelle ho avvertito la connessione che c’è tra i reggiani e Kobe, e il grande rispetto e dolore per la sua morte".

Alla Kobe Night oltre a tutta la prima squadra Unahotels con staff dirigenziale e tecnico, erano presenti anche gli allenatori del settore giovanile, diretto da Andrea Menozzi che di Bryant fu guida tecnica, e un centinaio di studenti, grazie ai biglietti donati dallo sponsor dell’evento: il Banco Bpm.

Unica nota stonata: sui cartelloni a ricordo del giocatore, in largo Kobe e Gianna Bryant di fronte al "Bigi, campeggiavano da un paio di settimane disegni osceni. Peccato chi di competenza non abbia pensato di rimuoverli in vista dell’evento.