In mille per la pace Fiaccolata in centro "Fermiamo la guerra e il militarismo"

Reggio Emilia tiene alla pace. Lo ha dimostrato ieri sera, quando un migliaio di persone ha sfilato per la fine del conflitto in Ucraina. La manifestazione è stata organizzata in corrispondenza del primo anniversario dell’invasione russa dal comitato locale di ’Europe for peace’, al quale hanno aderito i sindacati Cgil, Cisl e Uil e una lunga lista di associazioni.

"Il governo italiano si è schierato inviando armi, con una spesa bellica di 104 milioni al giorno. Il prezzo lo pagano le popolazioni ucraine e quelle russe, i disertori e anche tutti noi, stretti tra inflazione e bollette. La guerra in Ucraina è solo un tassello di un mosaico molto più complesso, tanti altri scontri investono il pianeta", si legge sul manifesto della manifestazione. "Riempiamo le piazze contro la guerra e il militarismo" era lo slogan.

Alla fiaccolata erano presenti anche il sindaco Luca Vecchi e il presidente della Provincia Giorgio Zanni, che ieri mattina avevano ricevuto insieme ai delegati di ’Mondo insieme’ i rappresentanti dell’Abyi. L’associazione dei volontari ucraini di Reggio ha organizzato un’altra manifestazione per la pace, domani alle 15 in piazza della Vittoria. Proprio lì si è conclusa la fiaccolata molto suggestiva di ieri, che dopo aver risalito via Roma e la via Emilia è finita davanti al teatro Ariosto.

Michele Bellelli di Istoreco ha spiegato la meta: "Siamo qui per ricordare Mario Baricchi e Fermo Angioletti, uccisi proprio qui il 25 febbraio del 1915. Stavano manifestando contro l’intervento italiano nella prima guerra mondiale e vennero uccisi dall’esercito regio. Quella guerra poi l’Italia l’ha anche vinta, ma l’immediata conseguenza è stata l’ascesa del fascismo: non dimentichiamolo". Cristian Sesena, segretario provinciale Cgil, ha chiuso la manifestazione ringraziando tutti: "Siamo in più di 1000, grazie a chiunque ha partecipato. La guerra è un elemento inquinante per il vivere civile e noi sindacati resteremo in campo a fianco di chi non accetta che diventi una parola comune, un evento accettabile. Non lasciamo che a vincere siano le armi, agiamo con la politica e la diplomazia".

Tommaso Vezzani