"In missione per gli altri". Addio ad Antonia Bellesia

Ha destato profondo cordoglio la notizia della scomparsa di Antonietta Bellesia, da tutti conosciuta come Antonia, vinta a 81 anni di età da una malattia. Il decesso è avvenuto l’altra sera all’ospedale di Guastalla. Antonia era soprannominata ’la dottoressa bianca’, avendo operato nel settore sanitario e assistenziale delle missioni in Africa, in particolare in Etiopia, dando prova di enorme generosità.

Antonia Bellesia aveva lavorato a lungo come infermiera capo sala all’ospedale di Parma. Poi aveva deciso di occuparsi pure delle missioni di villaggi e zone povere dell’Etiopia: Mendica, Debre Berhan, Addis Abeba, Hosanna… alcuni territori in cui aveva operato negli ultimi decenni. Abitava a Guastalla, sempre occupandosi delle necessità delle persone bisognose, anche nel quartiere di residenza, sempre disponibile per gli altri. Lascia la nipote Paola con Stefano, Martina e Lorenzo, la cognata Esterina e altri parenti.

I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono stamattina alle 9,45 partendo dall’ospedale di Guastalla per il duomo, poi il trasferimento a Mantova in attesa di cremazione. Eventuali offerte per le missioni in Etiopia delle Suore della Divina Provvidenza di Piacenza. Molti guastallesi avevano fornito aiuti e collaborazione ad Antonia: Antonio Di Lorenzo e Milena Salardi le avevano fatto visita più volte, perfino per il viaggio di nozze, destinando alle missioni importanti aiuti umanitari. Con lei, in Africa, aveva collaborato anche il dottor Giorgio Benaglia, pediatra in pensione ed ex sindaco di Guastalla.

Antonio Lecci