In monopattino in galleria fa cadere una donna

Da qualche tempo venivano segnalati frequenti passaggi di giovanissimi in monopattino tra i corridoi della galleria del centro commerciale a Pieve di Guastalla, con rischi per i passanti, più volte "sfiorati" dai ragazzi sui piccoli veicoli elettrici. E nei giorni scorsi una donna è caduta sul pavimento proprio a causa di un monopattino che gli è sfrecciato accanto, forse urtandola quanto basta per farle perdere l’equilibrio. Per fortuna, nulla di grave per la donna, che ha riportato contusioni lievi. Ma da quel momento agli ingressi del centro commerciale ’Guastalla 2’ sono comparsi cartelli con il divieto di accedere all’interno con monopattino.

"La situazione – spiega un operatore della struttura – stava diventando insostenibile, con alcuni ragazzini che avevano scambiato i corridoi del centro commerciale per una pista da monopattini. Abbiamo registrato diverse situazioni di rischio di incidenti e cadute. E quando, gentilmente, abbiamo fatto presente ai diretti interessati che questa non era una pista, qualcuno di questi ragazzini è apparso pure sorpreso e scocciato dal nostro intervento. Ora ci auguriamo che i cartelli che sono stati affissi agli ingressi possano chiarire una volta per tutte che all’interno della galleria commerciale non è possibile girare in monopattino, altrimenti saremo costretti ad adottare provvedimenti più severi contro i trasgressori".

Troppo spesso su questi veicoli non si rispettano le norme previste, con incidenti stradali che di frequente vedono coinvolti proprio persone che si spostano in monopattino.

Antonio Lecci