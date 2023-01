In monopattino vede la polizia e getta la droga

Intensificati nei giorni scorsi i controlli della Polizia di Stato, su disposizione del Questorer, nella zona della stazione storica e nelle aree adiacenti, via Turri e via Paradisi, in seguito a segnalazioni provenienti dai cittadini lì residenti.

Nel corso di questi controlli sono stati effettuati una serie di interventi.

Una pattuglia delle Volanti è intervenuta in via Don Giovanni Alai, dopo aver ricevuto la segnalazione che una persona stava bivaccando sotto i portici, impedendo l’accesso al portone da parte dei residenti in quella strada. Gli operatori delle Volanti, accorsi immediatamente sul posto, allontanavano l’uomo e riportavano la situazione alla normalità.

Un posto di controllo è stato effettuato dalla pattuglia di Polizia di via Turri nella stessa strada. Durante questa attività è stato fermato un 38enne residente a Reggio, alla guida di un monopattino elettrico. Il giovane, avendo visto gli operatori della Polizia di Stato, tentava di liberarsi di due piccoli involucri in cellophane di colore bianco che venivano subito recuperati dagli operatori del Posto di Polizia di via Turri.

Al 38enne, al termine degli accertamenti da parte del personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica della Questura, veniva contestata la violazione amministrativa ex art. 75 DPR 30990 (detenzione di sostanza stupefacente a fini personali). L’uomo veniva quindi segnalato alla Prefettura.