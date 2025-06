In montagna rombano i motori, è il gran giorno del 44° Rally dell’Appennino

Oggi è la grande giornata del quarantaquattresimo rally dell’Appennino Reggiano, terzo round della Coppa Rally di zona 6. I motori sono già caldi dopo la giornata di ieri, caratterizzata dagli shakedown a Villaberza e la cerimonia di apertura con la partenza della prima vettura in piazza Martiri della Libertà a Castelnovo né Monti alle ore 20:01.

Le vetture usciranno dal riordino notturno da piazza della Repubblica di Carpineti alle 9 per dirigersi verso il parco assistenza di Felina per gli ultimi ritocchi e quindi entrare in clima corsa con la prima prova speciale a Pantano con partenza prevista alle 9.42. Da lì, trasferimento verso Villaberza per la seconda prova speciale con il via alle 10.15 e poi finire la prima tornata di prove speciali a Pontone con partenza della prima vettura alle 10.51.

Dopo il riordino a Carpineti e un’altra sosta in parco assistenza a Felina, si riparte alle 12.39 con la seconda manche ripetendo i tre tragitti delle prove speciali e infine, il terzo e ultimo round sempre con lo stesso schema di corse con il via alle 15.36. Dopo un ultimo riordino nella piazza centrale di Carpineti, l’arrivo del rally è in programma in via Roma a Castelnovo Monti alle 17.55.

In tutto saranno settantadue gli equipaggi che si sfideranno: l’edizione del 2024 venne vinta, appunto, dai locali Tosi-Del Barba. L’equipaggio di Carpineti partirà per il bis ma sulla sua strada troverà un motivato Antonio Rusce, in coppia con Gabriele Zanni, giunto secondo nella scorsa edizione e vincitore dell’edizione del 2017.

Cesare Corbelli