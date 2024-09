In mostra gli arredi destinati a ’Casa Claudia’

Domani alle 10,30 viene inaugurata la mostra "Un’opera collettiva per Casa Claudia. Altri mondi diventano possibili con i colori della solidarietà", ospitata a palazzo dei Principi a Correggio, con la presentazione dell’opera in un’animazione in New Media Art realizzata da Samuele Huynh Hong Son. Un’idea è nata da Sergio Calzari, presidente della Fondazione "Dopo di noi", per arredare Casa Claudia, struttura per diversamente abili, e concretizzata dal Laboratorio Creazioni di "Sostegno e Zucchero", ottenendo una tela, di 250×150 centimetri, che raccoglie sogni ed esperienze disegnando e dipingendo insieme, coi disegni amalgamati in un unico paesaggio, destinato a coprire una delle pareti di Casa Claudia.

Un esperienza curata dalle volontarie Elisa Dondi, Ermanna Menozzi, Luciana Beltrami, Rossana Davolio e dall’artista Elisa Pellacani, che sta pure curando una pubblicazione con immagini di Laura Sassi e Marta Menozzi.

Prima di essere consegnata a Casa Caudia, l’opera e gli altri disegni preparatori vengono esposti a palazzo dei Principi per i prossimi due fine settimana.

E domani alle 10,30, all’inaugurazione, il progetto viene presentato a pubblico ed autorità locali.

Nella foto: alcuni dei partecipanti al progetto