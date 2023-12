In mostra gli oggetti della civiltà contadina: si parte giovedì

È tutto pronto per l’inaugurazione della mostra degli oggetti della civiltà contadina, artigianale e dell’ambiente domestico, allestita alla Sala Osteriora del centro Biagini. L’apertura è in programma alle 16.30 di giovedì, poi visite fino al 23 dicembre. Si tratta della seconda tappa di "Impariamo il dialetto", il progetto del Comune di Rio Saliceto realizzato grazie a un contribuito pubblico messo a disposizione dalla Regione per la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti dell’Emilia-Romagna. Il percorso è articolato in otto sezioni, divise per ambienti e antichi mestieri, ognuno dei quali viene raccontato attraverso testi, fotografie e soprattutto oggetti, accompagnati dal nome in dialetto, la traduzione in italiano e la spiegazione d’uso del tempo. Gli oggetti, tutti originali, appartengono a un’importante collezione privata, selezionati con passione e competenza dal Gruppo Storico di Rio Saliceto, composto da cittadini volontari cultori del dialetto e delle tradizioni locali.