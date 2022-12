In mostra il presepe del film di Pieraccioni

di Giuliana Sciaboni

Per gli amanti delle tradizioni natalizie e dei presepi, a Gazzano di Villa Minozzo è in corso l’esposizione natalizia della mostra permanente dei presepi artistici di Antonio Pigozzi, maestro di fama internazionale.

Quest’anno la mostra, nel borgo da oltre trent’anni, presenta alcune importanti novità: è infatti possibile ammirare dal vivo il presepe protagonista nell’ultimo film dell’attore e regista Leonardo Pieraccioni ’Il sesso degli angeli’ (foto in basso); inoltre è presente una scena presepiale del bergamasco Fulvio Pizzagalli.

Per il sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, presente all’inaugurazione della stagione natalizia, Antonio Pigozzi, con la sua arte frutto di grande lavoro e passione, può essere definito a tutti gli effetti "ambasciatore della montagna reggiana".

Le sue scene presepiali, che rappresentano i borghi del nostro Appennino, hanno viaggiato in tutt’Italia, all’estero e anche nel cinema.

Non è la prima volta, infatti, che una scena presepiale di Pigozzi compare in una pellicola: precedentemente un’altra era stata utilizzata nel film ’Il primo Natale’ del duo comico Ficarra e Picone.

"Quest’anno sono state allestite due nuove scene - sottolinea il primo cittadino -. La prima è quella apparsa nel nuovo film dell’attore e regista Leonardo Pieraccioni, mentre la seconda è un dono di un giovane presepista bergamasco (Fulvio Pizzagalli, ndr)".

"La scena utilizzata nella pellicola dell’artista fiorentino - spiega Remo Secchi, presidente della Pro loco gazzanese -, intitolata ‘Raggio di luce’ e ambientata nel borgo castelnovese di Pietradura, è stata realizzata da Pigozzi in collaborazione con Silvia Gigli, che con il maestro cura l’esposizione".

L’opera di Fulvio Pizzagalli, proveniente dalla provincia di Bergamo, è invece una natività popolare ambientata nei borghi delle sue montagne.

All’ingresso della mostra, inoltre, è possibile acquistare il presepe di carta dell’Appennino emiliano creato da Antonio Pigozzi e Silvia Gigli.

La mostra, aperta al pubblico fino all’8 gennaio tutti i pomeriggi, dalle 14,30 alle 18,30, è presente da oltre trent’anni in un edificio dedicato dell’area parrocchiale di Gazzano, recentemente rinnovato.

"Oltre all’edificio - spiega il sindaco Sassi -, è stata effettuata la ristrutturazione completa di tutte le scene create da Pigozzi, che è considerato uno dei più importanti presepisti contemporanei, ambasciatore dell’Appennino reggiano in Italia e nel mondo. Pigozzi ha sviluppato uno stile personale inconfondibile, in cui valorizza da sempre scorci e borghi della nostra amata terra. Sue opere sono esposte sia in diverse località italiane, sia in Austria, Germania, Spagna e Malta".

L’esposizione presepistica, visitata ogni anno da migliaia di persone, è comunque ammirabile in ogni stagione su prenotazione.

Info: 338 3459222 (Antonio), 349 3802121 (Silvia) e 348 7732579 (Ernestina).