In mostra oltre 300 disegni degli scolari

Una mostra "diffusa" che propone oltre trecento disegni in tema con il Natale e le festività di inizio anno, realizzati dai bambini delle scuole elementari di Guastalla. Un progetto per decorare negozi attualmente inutilizzati del centro storico guastallese, adornando e colorando vetrine che altrimenti resterebbero desolatamente vuote.

Una iniziativa in corso grazie a una collaborazione tra Comune e commercianti di Guastalla Live, per rendere il centro storico più decoroso e attrattivo. A tal proposito lo scorso anno era stato fatto anche un appello ai proprietari dei negozi sfitti affinché mettessero a disposizione le vetrine per creare un itinerario artistico collettivo

. Dopo il successo di "Arte in vetrina" che ha portato pittori, illustratori, scultori, artigiani ad esporre le loro opere in Galleria Gonzaga, corso Prampolini e Largo dei Mille – per un progetto a cura di Giulia Crema, in collaborazione con Pro Loco – e altri allestimenti come quello con le gigantografie delle foto di Fausto Franzosi sulle vetrine sfitte della Galleria, ora viene realizzata una nuova iniziativa che coinvolge tutte le scuole elementari del centro storico, di Pieve, San Martino e dell’istituto Sant’Orsola, proponendo agli alunni di decorare le vetrine con disegni da loro realizzati per l’occasione. Alunni di una ventina di classi hanno aderito all’iniziativa, realizzando un disegno a testa e consegnando per l’esposizione ben 316 elaborati, per produrre dei grandi manifesti che sono stati poi collocati nelle vetrine messe a disposizione dai proprietari degli edifici. In questo modo si sono occupati spazi vuoti attraverso l’arte, colorando il centro storico e creando una specie di percorso espositivo aperto prima di Natale e che continua a essere visitato da numerosi cittadini.