In moto contro un’auto: grave uomo di 38 anni

Un uomo di 38 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente accaduto nel primo pomeriggio di ieri in viale Saltini a Correggio, nei pressi della rotatoria vicino al cimitero. E’ accaduto verso le 14. Si è trattato di uno scontro tra un’autovettura Renault Captur condotta da un ragazzo di 19 anni, abitante a Correggio, e una moto con a bordo un 38enne modenese, abitante a Novi.

Ad avere la peggio è stato il centauro, finito sull’asfalto dopo lo scontro con la vettura, proprio sulla rotatoria. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, coordinati dalla centrale operativa del 118, con l’arrivo dell’ambulanza della Croce rossa locale e del personale dell’autoinfermieristica del San Sebastiano. Il centauro è apparso cosciente, anche se con vari traumi dovuti alla caduta.

Secondo i primi accertamenti non sembra essere in pericolo di vita. Dopo le prime cure è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi, per completare gli accertamenti. Ha riportato trami di media gravità. Disagi al traffico, con la polizia locale della Pianura Reggiana – intervenuta con due equipaggi – che ha chiuso un tratto di viale Saltini durante le operazioni di soccorsi e dei rilievi tecnici. Sempre a Correggio si è verificato un altro incidente, un tamponamento fra due auto nella mattinata di ieri, nei pressi del supermercato Conad. Non risultano conseguenze di rilievo per le persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Antonio Lecci