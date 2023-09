In moto si scontra con un trattore

Incidente tra una moto e un trattore ieri pomeriggio in via Monte Evangelo, la lunga strada panoramica tra Ventoso di Scandiano e Montebabbio di Castellarano. Per cause in corso di accertamento, verso le 16,30 il motociclista è entrato in collisione con il mezzo agricolo. Il conducente della due ruote è caduto sull’asfalto e ha riportato traumi di media gravità. Il 118 Emilia Ovest ha dirottato sul posto un’ambulanza che ha traportato il ferito all’ospedale Santa Maria, a Reggio.