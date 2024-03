In Municipio le famiglie dei nati nel 2023. Celebrata la ’giornata della gentilezza’

In tanti a Casalgrande hanno partecipato alla 2ª giornata della gentilezza coi nuovi nati organizzata dal Comune nell’ambito del progetto ‘Costruiamo Gentilezza’. Domenica mattina si sono riunite le famiglie dei nati nel 2023: 48 i nuclei familiari presenti, mamme e papà, fratellini, sorelline e qualche nonno. Alle famiglie il sindaco Giuseppe Daviddi e la consigliera Solange Baraldi (delegata per ‘Costruiamo Gentilezza’) hanno consegnato un attestato di benvenuto e un omaggio ad ogni nuovo nato insieme a un segnalibro con un qr code dove trovare tutte le informazioni utili sui servizi comunali e territoriali dedicati ai bambini più piccoli. E’ stato ricordato che per ogni nuovo nato il Comune ha piantato un albero nel quartiere Braille. Era presente Angela Pedocchi, educatrice del centro per le famiglie dell’Unione che ha illustrato le attività del centro dedicate ai bimbi 0-3 anni. La mattinata è terminata con un rinfresco sulla piazza.

m. b.