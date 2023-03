In negozio due dipendenti in nero Multa di 5000 euro a parrucchiere

Un uomo di 48 anni dovrà pagare sanzioni per oltre 5mila euro dopo che nel suo negozio di parrucchiera impiegava in nero il 40% della forza lavoro.

E’ successo in un negozio situato nel comune di Scandiano. A scoprirlo sono stati i carabinieri della tenenza scandianese e del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Reggio che hanno operato insieme al personale dell’ispettorato del lavoro di Reggio.

E’ stato dunque compiuto un controllo: nei guai è finito il 48enne, titolare dell’attività in cui sono state eseguite le verifiche. L’uomo è residente nella bassa reggiana. I controlli dei militari dell’Arma e dell’ispettorato del lavoro sono avvenuti l’altra mattina nell’ambito di una mirata attività informativa tesa a contrastare il lavoro nero e pure l’impiego di manodopera clandestina.

I carabinieri, durante il blitz, hanno trovato cinque dipendenti intenti a lavorare: due di loro operavano in nero. Sono quindi scattati i relativi provvedimenti nei confronti del titolare.

Al 48enne sono state così comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 5mila euro a seguito dell’impiego in nero dei lavoratori.

Nel passato anche in altri comuni della nostra provincia si sono già registrati episodi simili con dipendenti che lavoravano in nero in attività. Un fenomeno ancora purtroppo diffuso in Italia. Fondamentale in questi casi è l’intervento dei carabinieri e del personale dell’ispettorato del lavoro per accertare eventuali illeciti.

m. b.