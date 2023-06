In Panizzi il ’ripassone’ collettivo E c’è anche chi fa riti scaramantici

L’ansia era palpabile 24 ore prima degli esami di Stato. Oggi i maturandi sosterranno la prima prova. Stamattina e domani gli scritti per poi proseguire verso la parte orale.

E così ieri era il giorno del grande ripasso alla Biblioteca Panizz: un ultimo sguardo ad appunti e libri.

Piccoli gruppetti che cercavano di abbattere la tensione attraverso lo studio collettivo: "Si studia da soli ma si ripassa in gruppo - spiegano Matilde Bartolomei e Anna Marziani dell’indirizzo scienze umane del Liceo Aldo Moro - Se si sta da soli l’ansia cresce più veloce".

Per molti l’agitazione ancora non si è fatta sentire, come per Stefano Esposito, Paolo Casali e Pietro Catellari: "Siamo preoccupati di non essere preoccupati - scherza Stefano, studente del Liceo Classico Ariosto Spallanzani - La prima prova, quella di italiano, è abbastanza semplice, speriamo solo escano delle belle tracce".

Sconosciuti i temi per le tre tipologie di tracce che compongono la prova. I maturandi si scambiano speranze e supposizioni con il tradizionale ’toto-traccia’.

"Noi speriamo in Svevo, per via del centenario de ’La coscienza di Zeno’, al massimo Pirandello per la tipologia B" confidano Margherita Cinini ed Eleonora Caprari anche loro del Classico.

"Sicuramente facciamo la traccia C - concordano all’unanimità gli studenti del Istituto professionale Filippo Re, Federico Cassiani, Kawtar Molish, Omar Mansouri e Riccardo Benassi - E’ probabile escano temi come la propaganda, il cambiamento climatico e l’ambiente, roba interessante".

Insieme alle ipotesi non mancano i riti scaramantici:

"Noi in classe siamo solite recitare una filastrocca in spagnolo che ci ha insegnato la prof - dicono le studentesse del Linguistico, Arianna Stagni e Letizia Messori- Sembra una formula magica, speriamo serva a farci arrivare delle vibrazioni positive".

"La nostra prof di arte ha regalato un ciondolo a tutta la classe - raccontano le quattro amiche Giulia Catellari, Martina Lugli, Karen Margini e Alice Tesauri, mostrando un piccolo quadrifoglio verde legato al polso - lo teniamo come portafortuna, non penso ci sarà utile durante matematica che rimarrà in bianco, ma magari nelle altre materie sì".

Nonostante la parvenza di tranquillità, quasi nessuno ha fatto programmi particolari per la ’Notte prima degli esami’: "Dipende quando finiamo il ripasso - aggiungono le quattro ragazze - Ci troviamo per bere una birretta e ascoltare Venditti dopo cena magari, se no tutte a letto sperando di riuscire a dormire".

Veronica Frasca