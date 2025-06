In pellegrinaggio alla Bettola. Per non dimenticare la strage nazista

Lunedì sera, alle 19, sarà commemorato l’81esimo anniversario dell’eccidio di La Bettola, uno dei più efferati atti compiuti dai nazi-fascisti in Italia la notte di San Giovanni del 1944: vi persero la vita 32 civili e 3 partigiani. Nell’area del monumento della Bettola interverranno il sindaco di Vezzano Stefano Vescovi con l’assessore alla cultura Paolo Francia, l’assessore regionale Alessio Mammi, il sindaco di Reggio Marco Massari, la presidente dell’Anpi di Vezzano Ilenia Rocchi.

Benedetta D’Urso di Istoreco e gli studenti delle terze della scuola media Manini presenteranno il lavoro compiuto nell’ambito della decima edizione del progetto ‘Un nome, un volto, una storia’. I ragazzi, dopo un percorso fatto di incontri, testimonianze e visite, hanno elaborato e proposto all’amministrazione i progetti per risignificare le targhe viarie di via Giacomo Matteotti, via Antonio Piccinini e via Francesco Lolli, le prime due inaugurate prima del termine dell’anno scolastico.

La cerimonia sarà preceduta dall’arrivo dei camminatori di ‘Sui passi della memoria’ promossa da Anpi e Uisp escursionisti montagna con il patrocinio dall’amministrazione comunale e di Istoreco cui si uniranno, in zona Monte Duro, i partecipanti alla camminata promossa da Ecosapiens. Le musiche che accompagneranno la serata sono a cura di Giaroli Stefano al pianoforte e Andrea Medici al clarinetto.

"Ancora una volta – ha detto il primo cittadino Vescovi – ci riuniamo per celebrare una giornata improntata al ricordo di eventi che hanno investito il destino di una comunità e di un popolo intero. La memoria storica è un dovere, ma deve sempre più trasformarsi in un bisogno diffuso di prendere coscienza affinché non commettiamo gli stessi errori".

Matteo Barca