In pensione Giuliano e Irma, da 40 anni titolari del bar Silver

Nei giorni scorsi sono andati in pensione Giuliano e Irma, titolari da quarant’anni del bar Silver, in centro a Bagnolo. "Dopo 40 anni di presenza – il pensiero del primo cittadino, Gianluca Paoli – è giunto anche per loro il momento di riposarsi. Dalla sede sotto i palazzoni nei primi anni Ottanta, all’angolo con la galleria della Rocca, di fianco al municipio, il Bar dell’Irma è stato meta di migliaia di clienti che si fermavano non solo per gustare un buon caffè o un pranzo veloce, ma anche per parlare e fare due chiacchiere. In questi decenni – prosegue il sindaco –, i coniugi Repetti hanno saputo farsi amici dei loro clienti. Come amministrazione comunale, auguriamo a Giuliano e Irma di godersi la meritata pensione e ringraziamo per tutto ciò che in questi anni hanno saputo fare per rendere viva e accogliente la piazza di Bagnolo", conclude Paoli.