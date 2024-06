In pensione lo storico atelierista. Pierangelo Giovannetti

È in pensione da ieri lo storico atelierista delle scuole castellesi Pierangelo Giovannetti, per tutti "Pier". Una colorata festa a sorpresa con colleghi, tutto il personale e i bimbi del nido ha salutato il traguardo. Formatosi al Chierici di Reggio e poi al Dams, ha trascorso la propria vita professionale presso il Nido comunale "Elefantino" di Quattro Castella e la scuola dell’infanzia statale di Montecavolo "L’albero delle farfalle", affiancando i piccoli ad esprimere bellezza e sogni, amare la natura, scoprire tecniche e infinite possibilità creative. Ha inoltre per anni collaborato con associazioni del territorio nella organizzazione di laboratori aperti a tutti. "Con il suo smisurato talento artistico - scrivono dal Municipio -, con la sua straordinaria umanità e sensibilità, Pier ha accompagnato con molte attività e progetti di atelier tantissimi bambini e con loro altrettante famiglie. Nell’augurargli una felice e splendida pensione, l’amministrazione comunale lo saluta e lo ringrazia per il lavoro prestato in questi anni".

f.c.