In pensione Victor e l’istruttore Bernardi. In montagna una nuova unità cinofila

Nuova adozione della Polizia Locale dell’Appennino Reggiano: ieri mattina è stato presentato il cane "Lupo", un pastore tedesco grigio di 7 mesi che va a costituire, insieme al suo conduttore la nuova unità cinofila Lupo K9 della Polizia Locale Appennino Reggiano.

‘Lupo’ è stato presentato al sindaco di Toano nonchè assessore alla Polizia Locale Leonardo Perugi, che ha visitato la sede del Comando portando i saluti dell’amministrazione. Nell’occasione, Perugi ha conosciuto il nuovo ’agente a quattro zampe’ che affiancherà i poliziotti dell’Unione dei Comuni d’Appennino. "Sono contento di questa unità cinofila – ha detto l’assessore Perugi - che va a sostituire quella del cane Victor e del commissario Bernardi, prossimo alla pensione, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto. Siamo tra i primi ad aver istituito l’unità cinofila in appoggio agli agenti della Polizia locale. E’ importante e utile per il nostro territorio, proseguiremo su questa strada".

L’unità cinofila sarà utilizzata per la ricerca di sostanze stupefacenti e di persone scomparse al fine di accrescere la sicurezza urbana dei cittadini della montagna.

Lupo K9 potrà essere impiegato anche in collaborazione con le altre forze di polizia del territorio in un’ottica di sicurezza integrata. L’unità cinofila sarà impegnata anche nei progetti di educazione civica all’interno delle scuole della montagna, un modo per fare conoscere ai più giovani in che cosa consiste il prezioso lavoro della Polizia Locale e dei cani poliziotto ben addestrati. Continuerà comunque la collaborazione con il commissario Bernardi il quale seguirà l’addestramento e la formazione della nuova unità cinofila in collaborazione con la Scuola Interregionale della Polizia Locale.

Settimo Baisi