In piazza a Luzzara. La rassegna ’Mercoledì della Corriera’

La rassegna ’Mercoledì della Corriera’, organizzata dalla Pro loco, stasera alle 21 in piazza Ferrari in centro a Luzzara, prevede il concerto della Chitarrorchestra, impegnata in un esilarante viaggio musicale che spazia tra il classico e il moderno, eseguito con le chitarre classiche dagli allievi della scuola comunale di musica di Suzzara. In scena Elena Carretta, Alberto Albinelli, Leonardo Cavicchioli, Matteo Bottazzi, Thomas Badiali, Alessandro Consolini, Daniele Di Stefano, Federico Rossato, Federico De Vietro, con la direzione di Franco Tidona. Tre le parti: chitarre con repertorio classico, duetti e solisti, oltre all’ensemble di chitarre con repertorio moderno. Nella serata estrazione di premi offerti da Conad Luzzara.