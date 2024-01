In piazza arrivano i Re Magi a cavallo

In occasione dell’Epifania oggi a Brescello arrivano i Re Magi, con i doni per Gesù e per i bambini. Alle 10 ci saranno i Re Magi a cavallo, dal parcheggio dei camper, a ridosso del centro storico, per arrivare fino al presepe allestito in piazza, davanti alla chiesa. Alle 10.30 messa animata dal suono dei violini. E al termine della funzione religiosa prevista la premiazione del concorso dei presepi all’aperto, organizzata durante le festività dalla locale Unità pastorale Sant’Alberto e Sant’Artemide.