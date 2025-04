In piazza coi gemelli francesi e tedeschi

L’80° della Liberazione è stato celebrato con grande partecipazione in tutta la montagna. Ogni Comune ha celebrato l’anniversario ricordando la storia delle proprie vittime. A Castelnovo la giornata si è sviluppata in una manifestazione più ampia con la partecipazione delle delegazioni dei paesi gemellati di Voreppe (Francia) e Kahla (Germania) accompagnate dai loro sindaci. La manifestazione è iniziata con il corteo che ha fatto il giro del paese accompagnato dalla Banda Musicale di Felina e soste ai monumenti dedicati ai caduti, poi tutti in piazza Peretti per i discorsi commemorativi (foto). Sono intervenuti anche gli studenti reduci dei ‘viaggi della memoria’: hanno raccontato le loro esperienze e sottolineato la necessità di difendere democrazia e pace.

s.b.