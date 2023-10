In piazza con la Berti e Giorgio Comaschi

Al via "Cibo e gente d’Emilia", da oggi a domenica a Reggio. Stasera alle 18,30 inaugurazione in piazza Prampolini, alle 18,30 "Ma come è buono il nostro erbazzone!" con Orietta Berti e lo chef Andrea Incerti Vezzani, alle 21 "Canzoni da mangiare" col cantautore Franz Campi e l’attore Giorgio Comaschi tra monologhi e canzoni. Oggi dalle 17 al centro sociale La Mirandola a Reggio, il "Family Movie Afternoon", con cortometraggi per bambini e famiglie.

Stasera alle 21 al teatro Piccolo Orologio di via Massenet in scena "Bozzoli", spettacolo con Silvia Torri e Rita Giacobazzi. Una donna perde il lavoro nell’emergenza Covid. Decide di vendere contenuti erotici online iniziando l’avventura tra pregiudizi e piacevoli scoperte, viaggiando tra riflessioni e contraddizioni di chi sceglie questo mestiere. La rassegna Soli Deo Gloria, invece, stasera alle 21 fa tappa alla chiesa di Sant’Eulalia a Sant’Ilario d’Enza con un concerto per organo e tromba con Leonardo Pini ed Gabriele Andreoli, ad accompagnare la voce del soprano Erika Passini.