In piazza Dante c’è un presepe speciale

Elogi a Quattro Castella ai promotori del presepe dell’incontro. Chi è passato in questi giorni da Quattro Castella avrà infatti notato in piazza Dante davanti al municipio, proprio a fianco del grande albero di Natale, un’installazione artistica composta da tanti piccoli alberelli in legno. Si è trattato del presepe dell’incontro, frutto del laboratorio di Tavola Armonica, progetto promosso e sostenuto dall’area sociale dell’Unione Colline Matildiche e gestito da Indaco Atelier. E’ stato realizzato con grande impegno da Alessandro, Adriano, Daniela, Daniele, Erica, Eugenio, Gabriele, Ilaria, Nadia e loro famiglie. Con loro hanno lavorato le atelieriste Mara, Franca, Lorenza e Simona e le volontarie Cinzia, Paola e Iannina.

"Dal semplice lavoro delle mani, dal nostro stesso incontrarci alla Tavola Armonica – dicono i ragazzi – giunga a tutta la comunità castellese l’augurio di un incontro, dentro e fuori di noi, con la bellezza, la creatività, la gioia di esistere in un incontro di vita, in questa nascita ogni anno come nella ri-nascita di ogni giorno".

