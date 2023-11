In piazza della Vittoria oggi distribuiti gratis 4mila arbusti

Reggio festeggia la Giornata nazionale dell’albero con un ricco programma di iniziative che culmineranno oggi nella distribuzione gratuita, in piazza della Vittoria, di 4mila alberi che potranno essere messi a dimora in cortili, giardini e altre aree private per contribuire a incrementare il patrimonio verde cittadino.

Tra le altre iniziative, sono previste: la presentazione del riqualificato parco Marco Biagi a Santa Croce e un talk su politiche pubbliche e sostenibilità e una passeggiata divulgativa sul verde. Per motivo di carattere tecnico-organizzativo, invece, è stata annullata la passeggiata ‘I Platani volanti, storia di un’epica impresa arborea’ in compagnia dell’agronomo esperto Giovanni Morelli.

"Le diverse iniziative di forestazione e diffusione del patrimonio arboreo, raccolte nel programma Urbano Naturale, ci hanno portato alla messa a dimora, dal 2019 a oggi, di 86.100 nuovi alberi e arbusti, ed il più recente report sull’Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia colloca Reggio Emilia al quinto posto tra le città italiane per disponibilità di alberi su suolo pubblico per abitante. Credo siano risultati significativi, raggiunti con la sensibilità e il contributo di tutti assieme all’Amministrazione comunale", spiega l’assessore Carlotta Bonvicini.

Dalle 9 alle 13 di oggi in piazza della Vittoria verranno distribuiti gratuitamente 4mila giovani alberi e arbusti di specie autoctone o adattate al clima locale, messi a disposizione dalla Regione nell’ambito della campagna ‘Mettiamo radici per il futuro’. In distribuzione: Melograno, Palla di neve (Viburno opulus), Lillà (Syringa), Faggio, Tamerice, Albero di Giuda, Corbezzolo, Lagerstroemia, Sophora, Gelso bianco, Acero campestre, Avium, Mirabolano, Sorbo aucuparia, Saccarino, Carpino, Betulla, pero selvatico, Deodara, Quercia. Alle 16 al Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro (via Emilia San Pietro 44c), è in programma l’approfondimento ‘Il Verde in Comune, le città e la sfida della sostenibilità’, un talk a più voci sui temi della sostenibilità, partendo dalle esperienze locali sulla forestazione e la cura del verde di Reggio Emilia e dell’Emilia-Romagna, per allargare l’orizzonte a livello italiano e internazionale. Domani alle 11 è prevista la presentazione degli interventi di riqualificazione ‘a misura di clima’ del parco Marco Biagi a Santa Croce realizzate nell’ambito del progetto Life CityAdaP3 (accesso da largo Marco Biagi e da via Saragat), con visite guidate a cura dei progettisti e distribuzione gratuita di piante.