In piazza Garibaldi le calze della befana

La Pro loco di Bagnolo organizza la festa dell’Epifania, in paese, venerdì in piazza Garibaldi, con distribuzione delle calze a bambini e ospiti delle strutture per anziani. Iniziativa collegata al concorso ’CreiAmo il Natale’, che ha coinvolto famiglie e commercianti per abbellire case, balconi, finestre, giardini, negozi e colorare il paese delle emozioni delle festività. L’adesione è stata massiccia e in occasione dell’Epifania è prevista la premiazione degli autori degli addobbi più belli tra le case e i negozianti. Come per ogni inizio anno, resta l’occasione per il tesseramento all’associazione, che spera di aumentare il numero di coloro che hanno voglia di dare una mano alle varie attività, anche solo dedicandovi poche ore del tempo libero, che andranno a favore della comunità locale attraverso eventi, feste, solidarietà.