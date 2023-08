In piazza il jazz degli ’Offset’

Stasera alle 21 in piazza Mazzini a Guastalla prosegue la rassegna jazz con il concerto degli "Offset" con Manuel Caliumi al sax contralto, Marcello Abate alla chitarra, Giovanni Perin al vibrafono, Francesco Bordignon al contrabbasso e Federico Negri alla batteria. Il progetto "Offset" nasce a Mantova come trio nel 2010, anno in cui il chitarrista Marcello Abate comincia a collaborare col batterista Federico Negri e col contrabbassista Davide Paulis. Nel 2016 i musicisti del trio incontrano il sassofonista Manuel Caliumi e così nasce un quartetto.

Nel 2018, arriva anche il vibrafonista Giovanni Perin.