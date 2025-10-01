In piazza Prampolini arriva Banca Sparkasse

Una buona notizia per il centro storico, uno spazio dimesso di piazza Prampolini tornerà a vivere. Nei locali di proprietà della famiglia Maramotti, precedentemente occupati da una filiale – chiusa da novembre dell’anno scorso – della Banca Popolare dell’Emilia- Romagna, arriverà un nuovo istituto bancario che, finora, non era presente nella nostra provincia. Si tratta di Banca Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano, un istituto territoriale indipendente che opera in tutto il nord est ed è già presente a Modena dall’anno scorso e Bologna dal 2023.

"L’arrivo a Reggio Emilia è previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 – spiega Stefano Benassi, Responsabile Area Corporate per l’Emilia-Romagna e la Lombardia, che ha seguito il progetto e che aggiunge –. Sarà una filiale operativa in ambito corporate e private banker. Stiamo investendo molto in questa regione e andiamo in controtendenza rispetto alla desertificazione degli sportelli bancari".

La banca da tempo ha dichiarato la propria mission: "In un’epoca di digitalizzazione spinta dei servizi qui si assiste a un ritorno alla filiale fisica, per un contatto diretto con il cliente. Desideriamo dare risposte personalizzate in tempi più rapidi dei grandi istituti creditizi, in quanto piccola banca indipendente con una filiera decisionale corta, ma anche di strutturare operazioni sull’estero molto complesse grazie alla nostra specializzazione internazionale".

Il Gruppo Sparkasse è presente in tutto il Nord Est e all’estero a Monaco di Baviera, con una rete di 173 filiali, in cui operano oltre 1.900 collaboratori. Elisabetta Grassi