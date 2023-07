In piazza Prampolini arriva Moreno il Biondo Ai Chiostri i concerti di Muiscæ Civitas

Numerosi gli eventi di oggi previsti alla rassegna Restate, a Reggio. Dalle 21 in piazza Prampolini musica da ballare con Moreno il Biondo. Alle 19 ai Chiostri di San Domenico i concerti di Musicae Civitas. Alle 21 a palazzo dei Musei la visita guidata "Con lo sguardo del botanico". Alle 21 al centro sociale Gattaglio la rassegna musicale Matto Azzurro con Kossiga, con Andrea Biondello alla batteria e Alessandro Cartolari al sax. Alle 21 al centro sociale Orologio il concerto del Coro Selvatico, nel cortile del teatro San Prospero lo spettacolo" Girls on… Summer" per la regia di Manuela Mellini, a cura di On Art. Alle 21,30 a Palazzo da Mosto la rassegna di poesia "Vola alta la parola" con gli interventi di Matteo Bianchi e Gabriella Sica. Alle 21,30 all’Arena Stalloni il film "Il corsetto dell’imperatrice".