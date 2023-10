In piazza pro Palestina sinistra e centri sociali

Più di 100 persone hanno partecipato ieri sera in piazza Prampolini al presidio di solidarietà per il popolo palestinese organizzato dai centri sociali della città. Presenti anche Cosimo Pederzoli, segretario provinciale di Sinistra italiana, Silvio Rosati di Adl Cobas e Daniele Codeluppi di Rec. "Rifiutiamo la narrazione italiana di quello che sta accadendo sulla striscia di Gaza che è completamente polarizzata", spiega Sara Marzolino, portavoce del laboratorio Aq16 e degli spazi sociali di Reggio. "Da una parte ci sono gli Stati occidentali che difendono a spada tratta Israele dimenticando un’occupazione che va avanti da quasi un secolo e dall’altra c’è una narrazione che taccia chi chiede solidarietà per la Palestina di antisemitismo, ma non è così".

Continua Marzolino: "Oggi vediamo soltanto violenza e nessun tipo di risposta umanitaria. Nella striscia di Gaza ci sono due milioni di persone bombardate, senza acqua, luce e gas o servizi sanitari perché gli ospedali sono al collasso. Chiediamo un intervento da parte dei Paesi occidentali e non solo, per bloccare Israele e far rispettare la risoluzione dell’Onu dei due Stati che risale al 1947". Inoltre, conclude Marzolino, "vanno attivati subito corridoi umanitari per salvare le persone assediate".