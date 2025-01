In "Play" tante sorprese nel provino di un’attrice

Stasera prosa al Teatro Herberia di Rubiera con "Play". Lo spettacolo ha inizio alle 20. Scritto da Caroline Baglioni e prodotto dalla Corte Ospitale, "Play" va in scena con la regia Michelangelo Bellani. Ne sono prptagonisti Caroline Baglioni e Annibale Pavone. Un’attrice va a casa di un regista per fare un provino. Durante il colloquio le richieste del regista diventano sempre più incalzanti e provocatorie. Attraverso alcuni giochi il regista entra nella vita privata dell’attrice e sconvolge le regole del loro incontro. L’attrice, inizialmente in difficoltà, ribalta la situazione attraverso un gioco d’improvvisazione, entrando a sua volta nella vita privata del regista e insinuando dubbi che riguardano il vissuto dell’uomo...