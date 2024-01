In Puglia l’ultima vittoria la firmò Bruzzone

Sono 14 i precedenti disputati tra Bari e Reggiana in Puglia, ma solo in un’occasione i granata sono tornati a casa con l’intera posta in palio, mentre 3 sono i pareggi e ben 10 le sconfitte. Totalmente diverso il ruolino casalingo, con ben 8 vittorie emiliane, 7 pareggi ed un solo stop.

L’unico sorriso arriva il 25 ottobre 1981, quando un acuto di Bruzzone a 9’ dalla fine regala i 2 punti ai suoi, col portiere Eberini indiscusso protagonista grazie ad un rigore parato a Iorio. Al ritorno ancora una vittoria granata, sempre di misura, con rete al 12’ di Carnevale.

L’anno seguente le due squadre si affrontano nel turno d’esordio: il match del Mirabello termina reti inviolate, mentre i "galletti" si aggiudicano 2-1 la sfida casalinga, con rete della bandiera di Carnevale. Quella Reggiana, a fine stagione, retrocederà in C1, nonostante un organico decisamente da piani alti della graduatoria. Con un salto temporale di un decennio si arriva al 1992/93, l’anno della promozione in Serie A: la sfida del San Nicola termina 0-0, con un rigore negato a Sacchetti; quest’ultimo si rifà nella seconda sfida stagionale, firmando la rimonta dopo il vantaggio barese di Alessio ed il provvisorio 1-1 di Pacione. Nel 1994/95, in Serie A, la Reggiana cede entrambe le volte di misura, sotto i colpi di due futuri attaccanti granata: in trasferta decide Tovalieri, a Reggio è invece Protti a segnare il gol partita.

Nel 2019/20 è impossibile dimenticare la finale playoff di Serie C giocata in un Città del Tricolore deserto a causa della pandemia, dove Kargbo regala alla nostra città una gioia attesa 21 anni, permettendole di riabbracciare la Serie B; il match d’andata di questa stagione, invece, termina 1-1, con vantaggio di Girma e pari del capitano ospite Di Cesare.