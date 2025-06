In quattromila per gli Ofenbach: "Gli eventi fra le piazze del Valli stanno migliorando la sicurezza"

Assessora al centro storico Stefania Bondavalli, il concerto gratuito degli Ofenbach (evento originariamente previsto per l’apertura di Fotografia Europea, poi rimandato per lutto a causa della morte di Papa Francesco) ha portato oltre quattromila persone giovedì sera in piazza Martiri del 7 Luglio. Un successo.

"Sì, è stato un evento riuscito. Abbiamo lavorato tutti benissimo. Dagli esercizi che si affacciano sulle piazze fino all’Isolato San Rocco che hanno colto l’opportunità sulla quale avevamo particolarmente sensibilizzato".

E poi sappiamo che è uno dei suoi gruppi preferiti. Soddisfazione doppia.

"Sì, mi piace molto il tipo di musica che offrono, visti dal vivo hanno dato vita a un bellissimo spettacolo. Apprezzato anche da chi non li conosceva, così come i fan che li seguono sono venuti anche da fuori provincia e in particolare dal Nord Italia".

Anche dal punto di vista della sicurezza non si sono registrati episodi particolari e la situazione generale pare essere migliorata, no?

"Sì, diciamolo piano... Però sta andando tutto nella direzione che ci siamo prefissati. Che passa anche da uno dei nostri obiettivi prioritari assunti prima dell’estate: portare più manifestazioni in questa zona anche come presidio naturale. Una sperimentazione che potremmo riproporre anche l’anno prossimo con una rassegna di due-tre concerti provando a intercettare diverso tipo di pubblico. In piazza Martiri e piazza della Vittoria poi vedremo momenti musicali nell’ambito dei ‘mercoledì da leoni’ e non solo".

Cioè?

"La prossima settimana presenteremo il cartellone di REstate. In piazza della Vittoria tornerà Radio Bruno, mentre in piazza Martiri ci sarà la ’cena in bianco’ con l’ambizione di portare 500 persone e devolvere tutto al Grade. Non dimentichiamo anche che il 26 giugno ci sarà lo show del ’Poker Romagnolo’ coi comici Giacobazzi, Cevoli, Pizzocchi e Vasumi. E infine declineremo il filone dello sport sempre fra le due piazze".

Lo sport è un’altra delle sue deleghe. Lunedì arriva la nazionale di calcio a Reggio.

"Una grande soddisfazione. Perché è la terza nazionale azzurra in un anno dopo quella di calcio a 5 e di basket. E poi la partita contro la Moldova è importante per le qualificazioni ai prossimi mondiali, non è un’amichevole. Non dimentico però che questa è la settimana dei mondiali di pattinaggio con diverse delegazioni. Ma anche del torneo ’Gnaker’ coi campi da basket in piazza Prampolini".

Insomma, un bilancio positivo di inizio estate.

"Sì, sta andando tutto molto bene, penso che quando si portano esempi di qualità, i reggiani rispondono. Il mix tra intrattenimento e progetti culturali è indovinato, mentre Fotografia Europea resta una certezza. Non abbiamo ancora dati puntuali sulle presenza, ma le mostre sono state molto apprezzate".