"In quel posto condizioni disumane"

La senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Cucchi, già in visita al carcere della Pulce ad aprile, nei giorni successivi il pestaggio aveva denunciato le condizioni disumane dei reclusi in isolamento, alcuni costretti a vivere tra i propri escrementi. Oltre a un generale stato di degrado di alcune sezioni. "In carcere si continua a usare la tortura. Ho potuto constatare con i miei occhi lo stato in cui vivono i detenuti nel carcere della Pulce – ha commentato Ilaria Cucchi – e ora dopo mesi di indagini la Procura di Reggio Emilia, che ringrazio per il prezioso lavoro, ha sospeso dieci agenti per il reato di tortura su un detenuto. Se mai ce ne fosse bisogno, questa è l’ennesima dimostrazione dell’importanza di aver approvato una legge che punisse la tortura nel 2017".