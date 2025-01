"In questa casa siamo in pericolo"

Una situazione di "cattivo vicinato" sta provocando gravi conseguenze, soprattutto psicologiche, a una famiglia che risiede a Correggio. Paura e preoccupazioni stanno condizionando in modo evidente la vita quotidiana di un nucleo familiare, ormai in modo costante alle prese con il timore di aggressioni e conseguente insicurezza per la propria incolumità.

Già a inizio ottobre il capofamiglia era stato aggredito e spinto giù dalle scale dal figlio di un vicino di casa. Con la situazione peggiorata alcuni giorni dopo, con una nuova aggressione al capofamiglia e alla moglie, con gravi minacce.

"Dopo la seconda aggressione – raccontano le vittime di questa situazione – il vicino è stato portato via dai carabinieri. Tuttavia, una volta portato in caserma, è riuscito ad aggredire persino i miliari dell’Arma, venendo poi trattenuto al Centro di salute mentale di Correggio per una ventina di giorni. Al termine di questo periodo è però tornato nel nostro condominio. E da allora ci fissa costantemente con uno sguardo minaccioso, come se cercasse un’occasione per attaccarci di nuovo. Nonostante gli sforzi da noi compiuti per denunciare questa situazione, il Comune e le istituzioni locali sembrano incapaci di garantire la nostra sicurezza. Gli operatori di Acer, l’Agenzia per le case popolari, intervenuti per una valutazione, hanno dichiarato ufficialmente che ci troviamo in una situazione di emergenza abitativa e che per noi sarebbe necessario un cambio di alloggio per proteggere la nostra incolumità. Dal Comune, però, ci hanno comunicato che al momento è disponibile un solo appartamento per due persone, ma che risulta evidentemente inadatto alla nostra famiglia, che invece è composta da quattro persone. Inoltre, non sono stati in grado di garantirci un trasferimento. Mia moglie, che ha subito minacce e violenze fisiche, soffre di un grave disturbo da stress post-traumatico ed è stata costretta a una terapia con farmaci pesanti. E anche su di me le conseguenze sono evidenti. Mi chiedo: dobbiamo aspettare di essere aggrediti un’altra volta prima che qualcuno intervenga per poterci tutelare? Chi ne risponderà, fra le istituzioni, in caso di nuove aggressioni? Le forze dell’ordine ci hanno consigliato di uscire con spray urticante per poterci difendere. Basterà a garantirci sicurezza in caso di nuove violente aggressioni?"

Antonio Lecci