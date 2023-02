"In questo tour ogni concerto è un debutto"

Uno dei "mostri sacri" della musica italiana, Claudio Baglioni, è atteso in concerto al teatro Valli, a Reggio, la serata del 13 febbraio, nell’ambito del tour "Dodici Note Solo". Un evento di grande rilievo per uno dei cantautori che da decenni è all’apice del successo, con una importante parentesi alla direzione artistica e conduzione del festival di Sanremo. Sono ancora disponibili biglietti in prevendita al sito www.friendsandpartners.it (tel. 02-4805731).

Si tratta di un’avventura impegnativa per l’artista romano: "Con questo tour – spiega Baglioni – ho percorso 25mila chilometri in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana. Mai un istante di noia, stanchezza, senza cadere nella ripetitività. Teatri bellissimi e spettatori attenti ed entusiasti sono stati lo spettacolo per i miei occhi e le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli applausi. Così che ogni concerto fosse speciale e si potesse ricordare. Sono alla fine di una lunga e fantastica avventura umana e professionale. Ma non termina qui. Se il pubblico chiama, l’artista torna in scena, ringrazia e concede il bis".

Per l’autore di "Porta Portese" e "Mille giorni di me e di te" è uno spettacolo diverso dal solito: "Mi sono goduto i kolossal con centinaia di persone in scena, ma qui c’è una dimensione intima, da camera. Settantadue concerti, tutti debutti, niente repliche. Vado a cercarmi il pubblico città per città godendomi la meraviglia dei teatri all’italiana. Tante canzoni, sempre poche per le oltre 300 che ho scritto, e la possibilità di cambiare scaletta ogni sera, per complici solo un pianoforte un piano elettrico e un digitale: un valzer nel tempo".

Come si svolge il concerto? "Ho preso un pianoforte e l’ho diviso in tre, sono diventate tre tastiere, una delle quali è un pianoforte digitale-acustico, le altre due sono tastiere che si avvalgono di un’effettistica. Cerco di portare da solo un’orchestrazione fatta quasi di stati d’animo, di riverberazioni, di aggiunte, lontane però anche presenti all’orecchio degli ascoltatori".

Non manca un pensiero al festival della canzone italiana, con una nuova edizione ormai alle porte: "Quando si è trattato di organizzare il mio Festival di Sanremo mi sono dichiarato il primo anno Dittatore artistico e il secondo Dirottatore artistico, di un Festival fortemente musicale e non fenomenistico. Sono usciti fuori dei bei personaggi. Sono state due edizioni che hanno rotto un certo rituale e mi sembra che sia continuata."

Antonio Lecci