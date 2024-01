In questura col monopattino. Ma era rubato

A volte il fato punisce anche i più audaci. Così è successo in questura lunedì mattina, quando uno straniero che voleva denunciare un furto è stato a sua volta denunciato per un caso fortuito.

Ecco i fatti. Nella mattina di lunedì, un 29enne di origine tunisina si è presentato a bordo di un monopattino presso il Corpo di Guardia della Questura di Reggio Emilia in via Dante Alighieri. Era lì per denunciare un furto avvenuto, a suo dire, sulla propria autovettura nella stessa mattina. Ciò che non poteva sapere è che proprio in quel momento lo aspettava la sua vittima nello stesso posto. Durante l’attesa per sporgere la denuncia infatti, un altro soggetto presente, anch’esso in attesa di sporgere una querela, ha immediatamente riconosciuto come suo il monopattino con cui si era presentato il 24enne, affermando che gli fosse stato rubato qualche giorno prima.

La versione della vittima è stata ritenuta subito credibile. A conferma della propria tesi infatti, il presunto proprietario del monopattino ha esibito immediatamente una copia della denuncia di furto del monopattino. Nel testo redatto erano presenti dei particolari univoci del mezzo grazie ai quali si poteva affermare senza ombra di dubbio la sua legittima proprietà. In virtù degli elementi emersi e al termine degli accertamenti di rito, il 24enne è stato deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione mentre il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario.